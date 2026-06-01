志摩市で開かれたG7伊勢志摩サミットから10年となり、記念フォーラムが開かれ、関係者が当時を振り返りました。G7伊勢志摩サミットは、2016年5月26日と27日の2日間、日本を含む主要7か国の当時の首脳らが参加し、三重県志摩市で開かれました。フォーラムは当時を振り返り、未来に向けた更なる地域の発展を目指そうと開かれたもので、市民ら約400人が参加しました。はじめに志摩市の橋爪政吉市長が「サミットは伊勢志摩地域からこの