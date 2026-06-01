テレビやインターネットなどを通して災害時に自治体から発表される避難情報などを発信する「Lアラートシステム」の全国合同訓練が29日に三重県内でも行われました。「Lアラート」は災害情報などをテレビやラジオ、インターネットなどのメディアを通して住民に発信されるもので、5月28日と29日に全国各地で訓練が行われました。三重県では、29日に各市町が参加して、台風の接近に伴い三重県全域に「レベル3大雨警報」が発表されたと