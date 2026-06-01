地域の住民との交流の場をつくるとともに健康の増進につなげてもらおうと、三重県菰野町の菰野厚生病院で病院祭が開かれました。四日市市で活動する和太鼓チーム「勇楓」の力強い演奏のもと始まった菰野厚生病院の病院祭は、今年13年ぶりに行われ、地域の住民や看護師を目指す高校生などが訪れました。医師に医療に関する相談ができるコーナーや血圧などを測定して健康状態を確かめるコーナーなど子どもから大人まで健康について学