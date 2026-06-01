東海サッカーリーグ1部に所属するアトレチコ鈴鹿のホーム開幕戦が、三重県鈴鹿市のAGF鈴鹿陸上競技場で行われ、愛知県のFC刈谷と熱戦を繰り広げました。大勢のサポーターが集まる中、試合を前に、鈴鹿市の末松則子市長があいさつし、「長く厳しい大会が続きますが“ONE HEART、ONE RISE（ワンハート、ワンライズ）”のスローガンのもと1日も早いJFLの復帰を果たしてほしい」と期待を述べた後、「熱い声援を送って試合を盛り上げて