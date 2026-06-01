晩婚化や高齢出産が進む現代において、子どもの「教育費」と親の「老後資金」のピークが同時に押し寄せる家計の二重苦に直面する家庭が増えています。子どもの想いを応援したいという一心が先行して無理な資金排出を続けてしまうと、将来的に親世代の老後資金が枯渇し、かえって子どもに経済的な負担を残すリスクをはらんでいます。本記事では佐藤さん（仮名）の事例とともに、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が晩婚家庭に潜むリ