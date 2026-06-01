三重県教育委員会では今年秋に能登半島地震で被災した石川県輪島市を訪問しボランティア活動などを行う高校生を現在、募集しています。三重県内の高校生が被災地を訪問し支援などを行う「学校防災ボランティア事業」として三重県教育委員会が開いているもので今年で14回目を迎えます。今回の募集は一昨年から続いている能登半島地震で被災した石川県輪島市でのボランティア活動で今年10月10日から12日までの2泊3日の予定となってい