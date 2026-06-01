去年行われた国勢調査の速報値が29日に公表され、三重県の人口は約169万4900人と前回調査が行われた5年前に比べて4．3％減少しました。総務省が公表した国勢調査の速報値によりますと、去年10月1日現在の三重県の総人口は約169万4900人と、前回の調査が行われた2020年に比べて4．3％、約7万5000人減少し、2005年の調査をピークに4回連続で減少しました。市町別で見ると、県内で前回調査と比べて増加したのは、朝日町と川越町の2町