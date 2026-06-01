思考のスイッチをふと切り替えたい瞬間に、言葉の連想を楽しんでみませんか？ 慣れ親しんだ日本語を連想ゲームのようにつなぎ合わせる作業は、思考を柔らかくほぐす良いきっかけになります。今回は、ステージで使う道具や、仕事場でよく耳にする言葉をテーマに用意しました。問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。・横の並び：か ＋ □ ＋ て ＋ □・縦の並び（左）：ま ＋ □ ＋ く・縦