今年の夏も厳しい暑さが予想されています。本格的に暑くなるのを前に、熱中症予防を呼びかける啓発活動が、29日の朝に津駅前で行われました。津労働基準監督署と三重労働局が初めて合同で街頭啓発を行い、職員9人が通勤・通学途中の人たちに熱中症予防の飴や啓発カードなどを200セット配布しました。毎年5月から9月は職場での熱中症予防を呼びかけるキャンペーン期間として活動が展開されていて、熱中症の発症が増える7月は重点取