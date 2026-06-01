ホンダ斬新「“2列6人乗り”ミニバン」に反響殺到！ファミリー層を中心に圧倒的な支持を集めている「ミニバン」は、一時のブームを越えて完全に人気カテゴリとして定着しています。この市場に各メーカーが多種多様なモデルを投入するなか、ホンダはかつて「非常に珍しいシートレイアウト」を採用したモデルを展開していました。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ斬新「“2列6人乗り”ミニバン」です！（31枚）それが、200