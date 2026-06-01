ミッフィーとバンダイナムコアミューズメントのキャンペーン企画「ミッフィーアミューズメントキャンペーン2026 in ナムコ」が、6月5日（金）〜7月12日（日）の期間、全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン（以下：ナムクレ）」で開催される。【写真】優しい色合いに癒やされる〜！クッションなど新作プライズ一覧■梅雨のおうち時間を彩るグッズ今回開催される「ミッフィーアミューズメン