俳優の筧美和子（32）さんが第1子出産を報告し、生まれたばかりの赤ちゃんの写真を公開しました。【映像】筧美和子の生まれたばかりの赤ちゃん2025年3月3日に結婚を発表した筧さん。2026年6月1日に更新したインスタグラムで、「先日、男の子が産まれました。無事に会えたことに感謝しながら、かけがえのない時間を過ごしています。この子がたくさん笑って生きていけるよう、おかあちゃんとおとうちゃん、力を合わせて頑張りま