TBS古谷有美アナウンサー（38）が1日、インスタグラムを更新。同社を退社したと発表した。「5月31日をもちましてTBSテレビを退社致しました。15年間、本当にありがとうございました」と感謝した。今後については「フリーランスという立場でより深く丁寧に、好きという気持ちを共有することを大切に家族を支えながら歩んで参ります」と宣言した。古谷は北海道恵庭市出身で上智大外国語学部英語学科卒業後の11年にTBS入社。20年7月に