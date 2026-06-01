アメリカとイランの戦闘終結に向けた「覚書」について、トランプ大統領が複数の修正を求めた一方、イラン側も「最終決定ではない」としていて、双方の駆け引きが続いています。アメリカのニュースサイト、アクシオスは先月30日、当局者の話としてアメリカとイランの停戦を60日間延長したうえで核問題を協議するとしたイランとの覚書について、トランプ大統領が複数の修正を求めたと報じました。トランプ大統領はイランが保有する高