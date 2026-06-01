特殊詐欺グループの「かけ子」とみられる男が、カンボジアから日本に帰国した際に逮捕されました。警察によりますと、田川英真容疑者は去年12月から翌月にかけ、カンボジアの拠点から、仲間とともに62歳の女性に警察官などを装ってウソの電話をかけて、現金およそ110万円をだまし取った疑いがもたれています。グループは警察官役や検察官役など役割を決め、「マネーロンダリングに関与した疑いがある」などとビデオ通話をかけてい