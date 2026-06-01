Appleがスマートグラスのリリースを計画していることは長らく報じられてきました。Appleは初のスマートグラスで、スマートグラス市場で先行するMetaに対抗するだけでなく、市場全体を変革しようとしているとBloombergのマーク・ガーマン記者が報じています。Apple Glasses: Late 2027 Release, Watch Comparison; iOS 28; Apple TV, HomePod - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/newsletters/2026-05-31/apple-glasses-late