OpenAIのコーディングエージェント「Codex」にはPCを自動操作できる「Computer Use」という機能が備わっています。これまではComputer UseはmacOSにのみ対応していたのですが、2025年5月29日に実施されたアップデートによりWindowsでも使用可能となりました。Changelog - Codex | OpenAI Developershttps://developers.openai.com/codex/changelog#codex-2026-05-28-appWindows Computer Use and mobile access for Codex - YouTub