芸能界きってのおしどり夫婦が、家族ショットを披露した。３１日までにインスタグラムを更新したのは、モデルでタレントの近藤千尋。「撮影で宮崎へ次は泊まりたいな〜」とつづり、家族で仲睦まじげにかき氷を食べるショットや、夫でお笑いコンビ「ジャングルポケット」の太田博久に抱っこされたショットなどをアップした。この投稿には「えぇぇぇ嬉！」「本当いい夫婦ですね！？」「ご夫婦の関係が最高過ぎる！！」「ま