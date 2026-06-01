6月1日から、改正保険業法が施行される。 背景には、ビッグモーター社（現・株式会社WECARS）による保険金の不正請求事案や、保険会社間のカルテルといった不祥事がある。保険業界における顧客保護と公正な競争を推進し、問題の再発防止を図ることで業界全体の信頼回復を目指すことが、改正の主な目的といえる。 不祥事の連続が改正のきっかけに 2023年、ビッグモーター社が自社で行った自動車修理