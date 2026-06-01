甘辛い煮汁をたっぷり吸った、とろっとろのなすに悶絶……！見た瞬間から食欲を刺激すること間違いなしの『なすの牛すき煮』。つやつやのなす、味の染みた牛肉、そしてとろ〜り半熟卵の組み合わせは、まさに背徳級のおいしさ。じゅわっとあふれるうまみに、思わず白ご飯をかき込みたくなります！『なすの牛すき煮』のレシピ材料（2人分）なす……4個（約320g） 牛こま切れ肉……150g 玉ねぎ……1/2個（約100g） 半熟ゆで卵（熱湯