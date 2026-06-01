【モデルプレス＝2026/06/01】スターバックスコーヒージャパンでは、はちみつとバナナを使用したフラペチーノの新作「ハニー バナナ フラペチーノ（R）」を、2026年6月5日（金）より発売する。【写真】先行発売中の「バナナ アフォガート フラペチーノ」◆スタバ「ハニー バナナ フラペチーノ」登場スターバックスが日本上陸30周年を迎える今年のスローガンに掲げる「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE？」。これま