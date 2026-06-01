日本では1人の犯人が同時に2～3人以上を殺害した際に使われる？！ 大量殺人はなぜ起こってしまう？ 動機と属性による大量殺人の分類 大量殺人はひとりの犯人が同時にひとつの場所で多数の人を殺害するタイプの殺人です。ＦＢＩでは、１度に４人以上の人を殺すことと定義していますが、日本ではふたりから３人以上を殺害した際に使われることが多いです。 フォックスとレビンは、大量殺人事件を動機に基づいて分類し