頭がいい人って、 どういう人をいうの？ 他人と心を通してうまくやっていく人 人間は、ほかの動物よりもさまざまに劣っているところがありながら、これだけの文明を発達させてきました。この事実を見ると、少しは「頭がいい」と思ってもいいかもしれません。 人間の「頭のよさ」はどんなことに由来するのでしょうか。現代の脳科学では、頭のよさ＝他人とうまくやっていけること、だと考えています。 他人と心を通じ合わせ