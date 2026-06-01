ストレッチでケガ予防＆疲労軽減！体幹を効率よく鍛える3STEPとは 体のスイッチオン！ストレッチの重要性 ストレッチでケガ予防＆疲労軽減 ストレッチをやることでトレーニングの効果が大きく変わります。まず、ストレッチが筋肉の緊張をゆるめ、血流をよくします。 その結果、酸素や栄養素が全身に行き渡りやすくなり、疲労物質である乳酸が体にたまることを防ぎます。つまり、疲れにくくなるのです。関節への負