岡山県高校総体2026 【岡山県高校総体2026】5月31日、バスケットボール男子の3回戦4試合が行われました。岡山商大付、岡山学芸館、岡山理大付、岡山工が勝利し、準決勝進出です。 ■31日の結果[岡山市総合文化体育館]〈3回戦〉岡山商大付 91-62 岡山城東岡山理大付 75-51 関西岡山学芸館 81-75 作陽学園岡山工 77-44 岡山東商 準決勝は岡山商大付-岡山理大付、岡山学芸館-岡山工。6月5日（金）に岡山市北