ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月1日（月）〜6月7日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【山羊座（やぎ座）】おしゃれをするのが楽しくなる1週間。クローゼットを整理すると、今の自分に似合うものと、そうでないものの区別がついてくるよう