愛知ではやらないほうがいい──。性犯罪を取材する中、子どもを狙う加害者たちのコミュニティで、そんな“警告”が共有されていると耳にした。気になって調べてみると、彼らの言う理由が少しずつ見えてきた。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●小児性愛者の間で共有される「警告」子どもへの性加害を繰り返した男性にインタビューしている時のことだ。「愛知では、やるなっていう話があるんです」男性によると、子どもを性