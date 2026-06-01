韓国株最高値、GSがサムスン電子とSKハイニックスの目標引き上げ 東京時間10:05現在 韓国総合株価指数 8700.93（+224.78+2.65%） 米イラン合意期待低下にもかかわらず、韓国株は大幅上昇し史上最高値をつけている。 輸出が過去最高を記録したことがハイテク株を押し上げている。世界的なAIブームによる半導体出荷増を受け5月の輸出は前年同月比53%増の878億ドルに達し、過去最高を更新した。韓国輸出の約38%を