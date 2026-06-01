日本時間１０時４５分に中国RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（5月）10:45 予想51.3前回52.2（RatingDog製造業PMI)