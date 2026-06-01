気象台は、1日午前10時28分に、波浪警報を奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町などに発表しました。奄美地方では、高波に警戒してください。【波浪警報（発表中）】■奄美市●波浪警報【発表】■十島村●波浪注意報■大和村●波浪警報【発表】■宇検村●波浪警報【発表】■瀬戸内町●波浪警報【発表】■龍郷町●波浪警報【発表】■喜界町●波浪警報【発表】■徳之島町●波浪警報■天城町●波浪警報■伊仙町●波浪警報■和泊