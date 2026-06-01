お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が1日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。イモトは「静香さんのシンフォニックコンサート今年も行かせて頂きました」と、プライベートでも親交が深い工藤静香のコンサートに訪れたことを報告。「贅沢なフルオーケストラの音と静香さんの歌声にじわーーと感動しておりました」と感想をつづった。さらに「コンサート後一緒に観させてもらった直子さんと静香さんとパ