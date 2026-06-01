タレントの有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める31日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。“芸能界の生き字引”からの差し入れについて語った。25日に東京国際フォーラムで行われた「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭」についてトーク。後輩にあたる有吉はイベントでMCを務め「爆笑（問題）さんなんかも来てくれて。爆笑さんは爆笑さんで、いろいろラジオでもお話ししてくれてただろうし