気象台は、1日午前10時28分に、暴風警報を徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町などに発表しました。奄美地方では、暴風に警戒してください。【暴風（雪）警報（発表中）】■奄美市●強風注意報■十島村●強風注意報■大和村●強風注意報■宇検村●強風注意報■瀬戸内町●強風注意報■龍郷町●強風注意報■喜界町●強風注意報■徳之島町●暴風警報【発表】■天城町●暴風警報【発表】■伊仙町●暴風警報【発表】■和泊町●暴