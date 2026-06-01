25年7月、日本代表強化試合のデンマーク戦でシュートを放つ渡嘉敷来夢＝有明アリーナバスケットボール女子Wリーグのトヨタ自動車は1日、2016年リオデジャネイロ五輪代表で身長193センチの渡嘉敷来夢（34）が加入すると発表した。渡嘉敷はENEOSから24年にアイシン入りし、2シーズンにわたり、エースとして活躍した。今季はレギュラーシーズン28試合に出場し、1試合平均14.07得点。5月31日にアイシンからの退団が発表されていた