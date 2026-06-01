W杯北中米3カ国大会へ向け、米国に到着したオーストラリア代表のFWイエンギ＝サンフランシスコ（AP＝共同）オーストラリア・サッカー協会は1日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む代表メンバー26人を発表し、代表出場歴のないJ1町田のFWイエンギが選出された。J2新潟のDFゲリアも名を連ねた。GKライアン（レバンテ）とFWレッキー（メルボルン・シティー）は4度目のW杯代表入り。6大会連続7度目の出場。1次リーグD組