フォークシンガー松山千春（70）が5月31日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。親交の深いTUBE前田亘輝（61）について熱く語った。松山は現在、春の全国ツアーを開催中。5日には神奈川県厚木市でのライブ開催が予定されている。「厚木といえば、TUBEの前田亘輝。前田の家が文化会館（ライブ会場）のすぐ近くで。厚木でコンサートをやると、前田のお母さんがいなりずしを持ってきてくれるんだ」と明かし