今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる、SUPER EIGHTの冠番組『EIGHT-JAM』。5月31日（日）の同番組では、「フィーチャリング特集」が放送された。【映像】「feat.（フィーチャリング）」と「コラボ」の違いとは？今回スタジオにはトークゲストで郄橋ひかる、高橋茂雄（サバンナ）が出演したほか、アーティストゲストとしてAK-69、STUTS、KM