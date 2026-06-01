サンアントニオ・スパーズは、オクラホマシティ・サンダーとの「NBAプレーオフ2026」ウェスタン・カンファレンス・ファイナルで2勝3敗に追い込まれる中、第6戦をホームで118－91、第7戦ではアウェーながら111－103で勝ち切り、4勝3敗で制した。 通算5回のNBA優勝を誇るスパーズにとって、ファイナル進出は2014年以来初。これまではいずれもグレッグ・ポポビッチHC（ヘッ