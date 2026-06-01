6月1日、Wリーグのトヨタ自動車アンテロープスは、渡嘉敷来夢が新規加入することを発表した。なお、前日の31日にはアイシンウィングスからの退団が発表されていた。 埼玉県出身で現在34歳の渡嘉敷は、193センチのパワーフォワード。桜花学園高校からENEOSサンフラワーズへ加入し、WNBAのシアトル・ストームでもプレー。その後、2024－25シーズンからアイシンへ加入