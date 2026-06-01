１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円４６銭前後と前週末の午後５時時点に比べ２０銭程度のドル高・円安で推移している。 ５月２９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円２７銭前後と前日に比べ３銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米国とイランの和平協議の行方を見極めたいとして方向感は乏しかった。 この日の東京市場のドル円相場は上