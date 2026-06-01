グリーンエナジー＆カンパニーが大幅高で４日ぶりに反発している。５月２９日の取引終了後に、１００％子会社グリーンエナジー・プラスが北陸地方に本店を置く企業と、岡山県倉敷市における系統用蓄電池システムの受注契約を締結したと発表しており、好材料視されている。なお、同件単独による業績への影響は軽微としている。 出所：MINKABU PRESS