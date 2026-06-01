ダイドーグループホールディングスは反落。前週末５月２９日取引終了後、国内飲料事業の月次販売状況（本数ベース前期比・速報値）を発表。５月度（４月２１日～５月２０日）は前年同月比６．０％減だった。チャネル別では「自販機」が同６．３％減、「流通」が同３．８％減だった。これが嫌気されているようだ。 出所：MINKABU PRESS