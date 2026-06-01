ノリタケがストップ高の水準となる４６３５円に買われ、上場来高値を一気に更新。その後同水準でカイ気配に張り付いている。同社は直近でストラテジックキャピタル（東京都港区）が株主提案を実施。祖業の食器事業など不採算事業の見直しを求めるアクティビストからの圧力を受けることとなった。会社側は株主提案に反対する意向を表明しているものの、株式市場の関心は６月２５日開催予定の定時株主総会とともに、同社の素材メ&#