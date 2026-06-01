宮越ホールディングスが３日続落している。この日、同社グループが中国・深セン市で研究開発・産業連携・居住機能を備えた国際的イノベーション拠点として開発を進めている「ワールド・イノベーション・センター」（ＷＩＣ）について進捗状況を発表したが市場の反応は限定的のようだ。設計パートナーである日建設計（東京都千代田区）による設計が方案設計から初歩設計の段階へ