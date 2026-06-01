平河ヒューテックは大幅に３日続伸している。シンガポールに本拠を置く投資運用会社アクシウム・キャピタルが前週末５月２９日、企業価値及び株式価値の向上を目的とする提案書を公表しており、株価の刺激材料となっている。提案書では３０億～５０億円の自社株買いの即時実施を求めるとともに、配当性向を６０％以上へと引き上げることなどを要求しているほか、株主総会で隅田和夫会長の取締役再任議案に反対