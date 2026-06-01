オーストラリアサッカー協会は1日、北中米ワールドカップに臨むオーストラリア代表メンバーを発表した。Jリーグからはアルビレックス新潟DFジェイソン・ゲリアとFC町田ゼルビアFWテテ・イェンギが選出された。イェンギは世代別代表を含めて今回が初招集。メンバー発表直前の親善試合もメンバー外だった中でサプライズ選出を果たした。今季はリビングストン(スコットランド)からの期限付き移籍で町田に加入し、J1百年構想リーグ