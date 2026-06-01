多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）は、卵巣内に小さな卵胞が多数たまり、排卵が正常に行われにくくなる状態です。LHとFSHのホルモンバランスが崩れることで、男性ホルモンが過剰に産生されます。この記事では、そのメカニズムと月経・排卵・日常生活への具体的な影響について、わかりやすく解説します。 監修医師：西野 枝里菜（医師）【経歴】 東京大学理学部生物学科卒 東京大学薬学部薬科学専攻修士課程卒 名古屋大学医学