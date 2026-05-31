デザイナー 竹内美彩が手掛けるウィメンズブランド「フォトコピュー（PHOTOCOPIEU）」が、ブランド初のショップ「FOA」を今年3月に世田谷区・羽根木にオープンした。スタートから2ヶ月、週末のみ・アポイント制で運営する同店について、竹内にその背景にある思いを尋ねた。【画像をもっと見る】フォトコピューは、「⼥性の働く環境の変化に呼応し、強さと柔らかさの中に⾰新性を併せ持つ⼥性のためのウェア