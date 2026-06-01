【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESが出演する、ソニーの完全ワイヤレスイヤホンのフラッグシップモデル“WF-1000XM6”の新CMが公開された。 ■CDデビュー6周年を迎えたSixTONESと、“6”が重なる特別なCM 本CMには、2020年1月にCDデビューし、6周年を迎えたSixTONESの6名が出演。「6人グループ」「6周年」“WF-1000XM6”といった“6”にまつわる要素が重なり合うコンセプトで制作さ