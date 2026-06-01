6月1日朝、名神高速上り線の茨木IC付近で、車3台と小型トラック1台がからむ事故がありました。名神上りは事故のため追い越し車線で規制を行っていて、茨木ICから豊中ICまで、計10キロの渋滞が発生しています。 日本道路交通情報センターによりますと、1日午前7時ごろ、上り線（京都方面）茨木IC付近で、普通乗用車3台と小型トラック1台が衝突する事故がありました。後ろにいたトラックが前の車に追突したとみられます。 警